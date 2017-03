Côte d’Ivoire : L’ex-première dame Simone Gbagbo acquittée par la Cour d’Assises d’Abidjan

L’ex-première dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo, accusée de « crimes de guerre » et de « crimes contre l’humanité », a été reconnu « non coupable », mardi par la Cour d’Assises d’Abidjan qui l’a acquittée.

Cette dernière Assise qui concerne ces deux chefs d’accusation, s’est déroulée en l’absence de l’accusé et de ses avocats, a précisé, mercredi, l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), rappelant que le procès a duré dix mois.

L’ex-première Dame qui a été condamnée, par ailleurs, pour « atteinte à la sûreté de l’Etat », continue toujours de purger sa peine de 20 ans de prison ferme, rappelle-t-on.

« Nous respectons la décision de la Cour. C’est un jury populaire qui a statué c’est-à-dire des personnes qui ne maîtrisent pas le droit. Certainement l’émotion l’a emporté sur la réalité des faits », a indiqué du côté de la partie civile Me Coulibaly Sounkalo, en réaction à cet acquittement.

L’avocat dont les propos ont été relayés par la presse locale, a regretté que le dénouement de cette affaire ait abouti à un acquittement, eu égard au sort que les victimes ont subi, indiquant sa décision de se pourvoir en cassation pour que la haute juridiction puisse statuer sur les faits à nouveau.

« Ce sont leurs sentiments, leurs émotions qui ont été demandés. Et donc le sentiment et l’émotion ont parlé. Et les jurés ont estimé que Mme Simone Gbagbo n’est pas coupable de ces deux infractions, à savoir le crime de guerre et le crime contre l’humanité », a indiqué le procureur général, Ali Yéo, ajoutant que les jurés ont voulu peut-être donné un signal fort aux politiques pour la réconciliation nationale.