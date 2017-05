COP22 : Salah Eddine Mezouar et Hakima El Haité continueront à assumer leurs fonctions

Salah Eddine Mezouar et Madame Hakima El Haité continueront à assumer leurs fonctions respectives de « Président de la COP22 » et de « Championne de Haut Niveau pour le Climat ». C’est ce qu’annonce le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Selon un communiqué du ministère, cette décision intervient conformément aux instructions du roi Mohammed VI.

Sa Majesté le Roi salue le rôle actif, l’abnégation et le professionnalisme dont ont fait preuve Monsieur Mezouar et Madame El Haité dans le cadre de la Présidence marocaine de la COP22 ; qualités qu’ils sauront mettre en œuvre pour assurer la continuité et garantir le suivi de l’application des recommandations de la Conférence de Marrakech sur le Climat qui a eu lieu du 7 au 18 novembre 2016, souligne le communiqué.