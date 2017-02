Cooptation, clientélisme et électoralisme minent nos partis

Quelles élites politiques ?

Qui est satisfait des élites politiques actuelles? Ce n’est pas prendre un grand risque que d’avancer qu’un sondage donnerait plutôt une évaluation passablement médiocre. Quelles sont les raisons d’un tel état d’esprit? D’abord, ceci: l’époque. Depuis des décennies, le personnel politique, tel qu’en lui-même, a marqué peu de renouvellement; tant s’en faut. La disparition de M’hamed Boucetta témoigne bien de cette situation. Son parcours, durant des décennies, lui a permis de capitaliser une crédibilité marquée du sceau du sens de l’État, de l’attachement à la loyauté et du patriotisme.

Aujourd’hui, avec Abderrahmane Youssoufi, Mahjoubi Aherdan et quelques d’autres –à des titres évidemment distincts– ne reste qu’une petite poignée de grandes figures d’une génération post indépendance. Celle qui a suivi ne s’inscrit pas assurément dans le même registre: sa production d’une élite relève en effet d’une autre comptabilité. Laquelle? Celle, malgré tout, d’un déclin progressif et continu des ferveurs militantes.

Les circonstances des dernières décennies ont conduit, suivant des modalités variables, à la “fabrication” et à la sélection d’élites davantage tournées vers la gestion, les affaires publiques, voire la compétence économique. Tout un segment est ainsi éligible à la poussée de technocrates, occupant souvent une position dans l’appareil d’État, et qui ont investi tel ou tel parti pour y mener une carrière parlementaire et même ministérielle. Un autre segment s’est traduit par une nouvelle activation sociologique des notables désireux de conforter leur statut par un mandat électif.

Quant aux élites économiques, elles ont toujours veillé à prendre leurs distances par rapport au champ politique pâtissant à leurs yeux d’une démonitisation –une moins-value…

Comment faire pour redonner du crédit et du lustre aux élites politiques? Il est frappant de relever à cet égard l’absence de celles-ci de la mise en oeuvre de la diplomatie; c’est encore plus singulier si l’on note que la mise en oeuvre de ce redéploiement “activiste” en Afrique, sous la houlette du Roi, se déroule sans les élites politiques. Le Souverain tient toujours à se faire accompagner, lors de ses visites à l’étranger, d’une forte délégation d’hommes d’affaires et d’opérateurs économiques. On n’attend pas, bien sûr, qu’une seconde délégation, politique cellelà, soit également du voyage, ce qui serait contraire aux usages et à la responsabilité d’Etat du Roi. Mais, pour autant, les acteurs politiques ont un rôle significatif à jouer dans ce domaine, soit en amont, soit pour le suivi et la consolidation des relations bilatérales ainsi confortées par les visites royales. Voici trois ans, devant le parlement, S.M. Mohammed VI avait insisté sur la place et le rôle de la diplomatie parallèle: celle des parlementaires mais aussi celle des partis, de la société civile et d’autres acteurs.

Quel bilan peut être dressé à cet égard? Bien modeste, médiocre même. Le problème tient sans doute à deux facteurs. Le premier d’entre eux regarde le mode de sélection des élites locales par les partis; il y a de la cooptation, du clientélisme et même du népotisme –pas forcément la meilleure procédure…; mais il y a aussi la focalisation des partis sur les élections, les sièges et les ministères. De ce point de vue, la question de l’insertion dans l’environnement international n’est guère pesante: le “localisme” prime. Une situation qui pèse sur la promotion de nouvelles élites, implantées localement mais également tournées à l’international, tant dans l’intérêt de leurs partis respectifs en lui donnant plus de visibilité que dans celui de la diplomatie officielle