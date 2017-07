Une convention cadre de coordination entre les caisses de retraites

La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et le régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) et la caisse marocaine des retraites (CMR), ont signé, lundi à casablanca, une convention cadre de coordination et d’échange de données.

Paraphée par les directeurs généraux de la CNSS, du RCAR et de la CMR, respectivement Said Ahmidouch, Ahmed Cherkaoui et Lotfi Boujendar, cette convention a pour objectif de définir les conditions générales selon lesquelles les parties conviennent de coordonner leurs actions à travers notamment l’échange de données fiables et actualisées portant sur le renforcement de la coopération en matière de mise en œuvre des dispositions de la loi sur la coordination entre les régimes de prévoyance sociale en vue d’offrir un meilleur service aux clients communs en ce qui concerne la préservation et l’acquisition du droit à la retraite.

Elle vise également la mise en oeuvre des dispositions légales relatives à la pension minimale en matière de prise en compte des pensions servies aux clients communs à chaque révision, ainsi que la mise en place d’un dispositif de contrôle régulier.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de la CNSS, M. Said Ahmidouch a fait savoir que cette initiative vise à garantir la consécration des droits et le contrôle des prestations dans le respect des dispositions juridiques applicables dans lesdites institutions.

L’échange des données sera opéré dans le total respect de la confidentialité en dehors de toute compétitivité entres les trois parties tout en épargnant aux clients les déplacements entre les administrations, a-t-il dit.

Pour sa part, le directeur général de la CMR, M. Lotfi Boujendar a affirmé que l’objectif de cette convention est de renforcer la coordination en vue d’offrir un service de qualité en privilégiant la simplification de la procédure administrative au profit des retraités à la fin de leur service dans les différentes institutions.

Le nombre de retraités, a-t-il relevé, ne cesse d’augmenter durant les dernières années au Maroc, un contexte nécessitant la coordination des efforts entre les différentes Caisses de retraites.

De son côté, M. Ahmed Cherkaoui a indiqué que le RCAR a multiplié les efforts visant la modernisation de ses instances et ses modes de gestion pour assurer aux clients un service de qualité.

Selon M. Cherkaoui, cette initiative, qui a pour objectif la mise en place d’un dispositif de veille en vue de prévenir et détecter tout cumul entre salaire et pension conformément à la législation en vigueur, vise également le renforcement de la coordination entre parties en matière de contrôle et d’octroi des allocations familiales aux clients communs.