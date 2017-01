La consommation progresse plus rapidement que les revenus

Déficit d’épargne

Contrairement à l’explication de certains économistes qui veut que plus le revenu est élevé, plus la propension marginale à épargner a tendance à s’accroître, au Maroc c’est la consommation des ménages qui progresse plus rapidement que le revenu. Entendez revenu disponible brut, dont le salaire est la première composante.

Il en résulte que l’épargne ralentit et accuse même des baisses certaines années. C’est du moins ce qui ressort des données fournies par les comptes des secteurs institutionnels publiés récemment par le Haut Commissariat au Plan (HCP). Données qui indiquent bien sûr une tendance générale mais pas la situation particulière de chacun. Elle n’est pas la même pour tous. Les uns sont plus avantagés que les autres. Les inégalités de revenu et de consommation touchent plus les laissés-pour-compte aussi bien dans le milieu urbain que rural.

Elles touchent plus les femmes salariées que les hommes salariés. Des inégalités qui ne sont pas appelées à s’atténuer par ces temps de rigueur et d’austérité. Ainsi, entre 2007 et 2014, le revenu brut disponible des ménages équivalant à 632,4 milliards de dirhams en 2014, a augmenté de 5,5% par an en moyenne. Par ménage, le revenu disponible brut ressort à 86.465 dirhams par an et à près de 19.000 dirhams par tête en 2014, au lieu de 70.605 dirhams par ménage et 14.120 dirhams par tête en 2007.

Compte tenu de la faiblesse du niveau d’inflation enregistré sur cette période, le pouvoir d’achat des ménages a augmenté en moyenne de l’ordre de 4%. Cette augmentation a profité plus à la consommation qu’à l’épargne, chiffres du HCP à l’appui. En effet, en 2014, les dépenses de consommation des ménages ont représenté 87,5%, au lieu de 85,6% en 2007. En moyenne, les ménages ont consacré 86% de leur revenu disponible brut à la consommation. Soit une propension moyenne à consommer élevée, dont le corollaire n’est autre qu’un niveau d’épargne relativement faible.

En effet, en moyenne, l’épargne brute des ménages ressort à 14% par an sur la période observée. Le taux d’épargne désignant le rapport entre l’épargne brute et le revenu disponible brut. Au cours des années 2010, 2012 et 2014, elle a même accusé des baisses. En 2014, par exemple, l’épargne brute des ménages, en valeur absolue, a baissé à 81,6 milliards de dirhams, contre 90,33 milliards de dirhams.

Comment expliquer alors cette tendance à consommer plus sinon par le recours de plus en plus au crédit bancaire? Les Marocains auraientils tendance à s’endetter plus pour satisfaire leurs besoins de consommation ou pour acquérir un logement?

Les Marocains seraient ainsi plus des cigales que des fourmis. Plus que par l’économie, le comportement d’épargne et d’endettement ne s’expliquerait- il pas par les traditions et la culture du pays?

Si, sous d’autres cieux, on travaille, puis, à partir d’une partie du fruit de son labeur, on constitue une épargne qui permettra ensuite de consommer, dans notre pays, la situation estelle tout autre? Si oui, nous serions alors catalogués parmi les pays où la consommation est davantage liée à l’endettement qu’à l’épargne. Endettement qui a tendance à s’accroître d’années en année non seulement chez les catégories sociales qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts, mais aussi auprès de ces classes dites “moyennes” dont le sort est de tendre à s’orienter vers plus d’appauvrissement.

Or, sans amélioration du pouvoir d’achat de ces dernières, il serait difficile d’inverser la courbe de l’épargne au Maroc vers plus de progrès et de croissance.