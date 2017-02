Un condamné pour terrorisme se suicide à la Prison centrale de Kénitra

Sordide incident dans la Prison centrale de Kénitra. L’administration de cet établissement pénitencier ont indiqué que le prisonnier « M.C », condamné à 19 ans et six mois de prison dans des affaires d’extrémisme et de terrorisme, s’est suicidé, dans la nuit de jeudi16/vendredi 17 février, en se servant d’un fil tressé qu’il a noué autour de son cou et accroché à la fenêtre d’une chambre de l’infirmerie de l’établissement où il était admis. Sa famille a été informée de son suicide, de même que les autorités judiciaires compétentes conformément aux dispositions de la loi en vigueur, relève la même source.

Selon la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, le défunt souffrait d’une maladie psychiatrique sous formes d’hallucinations, comme le confirment plusieurs rapports médicaux sur son état de santé. La Délégation a ajouté qu’il était soumis à un suivi médical régulier à l’Hôpital universitaire psychiatrique Arrazi de Salé, et qu’il refusait de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits par l’équipe médicale.