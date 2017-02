Conakry : SM le Roi visite le chantier de construction du complexe de formation professionnelle

SM le Roi Mohammed VI accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et du président de la République de Guinée, M. Alpha Condé, a visité, vendredi, le chantier de construction du complexe de formation professionnelle à Conakry avant de s’informer de l’état d’avancement des travaux de construction de l’hôpital mère et enfant dans la capitale guinéenne.

A leur arrivée sur le site du projet, les deux chefs d’Etat ont été salués par le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Damantang Albert Camara, le ministre de la Santé, Abdurahman Dialou, le gouverneur de Conakry et le ministre de la santé, El Houssine El Ouardi.

SM le Roi et le président guinéen ont été également salués par le président délégué de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, Mostapha Terrab, le directeur général de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Larbi Bencheikh, les membres bénévoles de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable et le directeur de l’Office national de la formation professionnelle en Guinée.

Réalisé par la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, ce complexe s’assigne pour principaux objectifs de doter le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) et celui du tourisme, hôtellerie et restauration, des ressources humaines qualifiées, de renforcer l’employabilité des jeunes et de promouvoir leur insertion socio-professionnelle et d’accompagner les grands chantiers de développement socio-économique initiés en Guinée.

Erigé sur une superficie de 3,2 ha dont 5.100 m2 couverts, ce projet a nécessité un coût global de 65 millions dhs (MDH), dont 15 MDH sous forme d’assistance technique de l’OFPPT.

D’une capacité annuelle de 1.000 stagiaires (600 en BTP, 400 en Tourisme, Hôtellerie et Restauration), ce complexe dont l’achèvement des travaux est prévu pour juin 2017, dispense 21 filières de formation (12 filières dans le secteur du BTP et 9 dans le secteur du Tourisme, Hôtellerie et Restauration).

Quant à l’hôpital Mère et enfant (160 MDH), réalisé également par la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, il va contribuer à la réduction des mortalités maternelle et infantile, et à la prise en charge des pathologies de la mère et de l’enfant ainsi que des grossesses à risque, outre la formation des professionnels de la santé et le transfert de compétences.

Construit sur une superficie de 3,5 ha dont 8.200 m2 couverts, cet hôpital de 86 lits et places comprend les soins intensifs et réanimation maternelle, un service de néonatologie, une unité de gynécologie pour la prise en charge des pathologies de la femme, 4 salles d’opération, 2 salles d’accouchement, radiologie avec échographie et échocardiographie, scanner et laboratoire d’analyses médicale.

La capacité annuelle de cet édifice sanitaire est de 1.200 naissances, 6.000 consultations de gynécologie obstétrique, 12.000 consultations pédiatriques, 6.00 actes de chirurgie gynécologique et 3.000 actes de chirurgie pédiatrique.