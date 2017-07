La CNDH exprime son étonnement pour la fuite d’un document de son rapport sur les événements d’Al Hoceima

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a souligné que les conclusions et recommandations qui seront contenues dans son rapport global et final autour des événements d’Al Hoceima, seront les seules références pour évaluer lesdits événements dans toutes leurs dimensions et étapes avec neutralité, objectivité et responsabilité.

Réagissant aux informations faisant état d’un quelconque rapport publié par le CNDH sur des prétendus cas de torture subis par certains détenus suite aux événements d’Al Hoceima, le CNDH a exprimé, dans un communiqué, son « étonnement » pour la fuite partielle d’un document qu’il a veillé à ce qu’il soit adressé exclusivement à la partie concerné.

Pour lever toute ambiguïté, l’utilisation unilatérale de certaines parties d’un document interne a conduit à des tirer des déductions non conclues par les deux experts chargés par le Conseil d’apporter une preuve « évidente » quant à l’exposition à la torture de ces détenus qui ont été examinés et écoutés, ajoute le communiqué.

L’expertise réalisée par les deux médecins légistes s’inscrit dans le cadre des méthodes de travail choisies par le Conseil, entre autres, afin de réaliser les rapports autour des événements d’Al Hoceima, ajoute la même source, notant que dans cette optique, ces rapports qui ne sont nullement définitifs, ne traduisent pas la position et les convictions du CNDH qui en découlent sur la base des enquêtes, recherches, entretiens ainsi que les constats réalisés par les équipes de terrain.

Le CNDH a également souligné que le travail élaboré par les deux experts a été mis à la disposition de l’autorité compétente en vue d’entreprendre les mesures juridiques appropriées car le Conseil ne peut ni moralement ni juridiquement trancher sur des questions qui relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire, ce qui a été recommandé par les deux experts .