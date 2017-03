La « Clinique Ville Verte » ouvre ses portes en mai à Bouskoura

« La Clinique Ville Verte » devrait ouvrir en mai prochain à Bouskoura, au sud de Casablanca. Il s’agit d’un établissement réalisé suite à un partenariat entre

le Groupe Elsan, 2ème acteur de l’hospitalisation privée en France avec 83 établissements et des médecins marocains.

Cette clinique ambitionne d’offrir une expertise médicale de haut niveau en médecine, chirurgie et obstétrique.

Selon un communiqué du groupe, cette clinique d’une capacité de 136 lits et places comprend un service d’urgences, une maternité avec une unité de néonatalogie, une réanimation polyvalente, un plateau complet d’imagerie, une unité de soins intensifs et continus, un centre d’hémodialyse ou encore un laboratoire de biologie.

L’établissement offrira au patient la possibilité d’être intégré depuis le Maroc à un réseau de soins européen, fait savoir la même source.

La future équipe médicale, animée par les médecins à l’origine du projet de la Clinique de la Ville Verte, le Dr Aziz Chraibi et le Pr Mustapha El Fatihi, néphrologues, comprend à ce jour plus de cinquante spécialistes séduits par la qualité de l’offre de soins et les plateaux techniques prévus dans l’établissement.