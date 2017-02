Classement de la FIFA: Le Maroc gagne 9 places et pointe au 48e rang

La sélection marocaine de football (A) a gagné neuf places dans le classement mondial de la Fédération internationale de football (FIFA) du mois de février occupant ainsi la 48e place. Crédités de 660 points, les hommes d’Hervé Renard pointent désormais au 10e rang africain derrière l’Egypte, le Sénégal, le Cameroun, champion d’Afrique en titre, la Tunisie, la RD Congo, le Burkina Faso, le Nigéria, le Ghana et la Côte d’Ivoire.

A rappeler que le meilleur classement de la sélection nationale a été la 10e place mondiale occupée au classement du mois d’avril 1998.

Dans ce classement du mois de février, publié jeudi, 60 matchs ont été pris en compte. Ils comprennent la Coupe d’Afrique des Nations 2017 (32 matches), la Copa Centroamericana 2017 (15 matches) ainsi que 13 matches amicaux. Le Honduras (65ème) et le Salvador (114ème) ont notamment tiré profit de leurs bonnes performances à la Copa Centroamericana, organisée du 13 au 22 janvier.

Malgré les nombreux mouvements en provenance d’Afrique et d’Amérique centrale ces dernières semaines, le Top 5 reste inchangé en ce mois de février. L’Argentine (1ère), le Brésil (2ème), l’Allemagne (3ème), le Chili (4ème) et la Belgique (5ème) conservent leurs places, juste derrière la France (6ème) et la Colombie (7ème).