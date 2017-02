La CIA dévoile deux rapports secrets sur les relations des États-Unis au Maghreb en plein conflit du Sahara

Révélations sur les véritables visées de l’Algérie

Le conflit du Sahara opposant le Maroc et l’Algérie figure depuis longtemps parmi les préoccupations de l’administration américaine. Il y a quelques jours, l’Agence centrale d’intelligence (CIA) a déclassifié plusieurs dossiers sur ce sujet.

“Maroc-Algérie: les tensions pourraient affecter les intérêts américains”. C’est le titre du rapport de la CIA rendu public, datant de décembre 1985, au coeur de la guerre froide et 10 ans après la Marche verte, qui décrit l’évolution des relations entre Américains, Marocains et Algériens. «L’Algérie n’avait pas de revendication territoriale sur le Sahara», mais «elle a démontré qu’elle est une partie intéressée ayant des intérêts politiques et de sécurité à protéger», lit-on dans le rapport de la CIA.

«Alger a développé une vision d’un Maroc qui, par le passé, revendiquait une partie de l’Algérie», explique la CIA, ajoutant que le voisin de l’Est est resté tenaillé par «les souvenirs de la guerre de 1963», c’està- dire la Guerre des sables remportée par les Forces armées royales. La Guerre des sables s’est soldée par une défaite militaire infligée par le Maroc de Hassan II à l’Algérie d’Ahmed Ben Bella et de son ministre de la Défense, le colonel Houari Boumediene, de son vrai nom Mohamed Boukharrouba.

Spectre de la guerre

Suite à cette défaite, le colonel Houari Boumediene s’est livré à un insoutenable chantage à l’encontre du Maroc sur le dossier de son intégrité territoriale, en lançant une vaste campagne diplomatique auprès de la Ligue arabe et des pays non-alignés, dans la tentative de faire approuver un “référendum d’autodétermination” qui aboutirait à “l’indépendance du Sahara”.

Dans l’autre document publié en 1987 et intitulé “Maroc-Algérie: Au bord du gouffre”, la CIA avance qu’un tel scénario de guerre entre les deux pays pourrait se produire. L’agence prédit dans ce scénario qu’il pourrait y avoir des escarmouches et des attaques entre les deux parties comme cela s’est déroulé durant la Guerre des sables en 1963 et en 1976 quand les deux pays se sont livré deux batailles au Sahara.

Cependant, les deux parties n’entreraient pas dans une véritable guerre, car elles mesurent bien le risque d’une telle guerre et travaillent pour éviter ce scénario. Dans ce document daté du 18 mars 1987, les analystes de la CIA concluent qu’après 11 ans d’affrontements armés, «le conflit semble n’avoir aucune issue»