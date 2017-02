Un homme et une femme de nationalité Suisse ont eu une mauvaise expérience en escaladant le sommet de Toubkal. Ils ont été victimes d’une chute de près de 900 mètres, alors qu’ils avaient presque atteint le sommet.

La femme qui a été admise dans une clinique privée à Marrakech souffrait d’une fracture à la cheville et de quelques égratignures sur le visage, tandis que son accompagnant, plus chanceux, en ai sorti sain et sauf.