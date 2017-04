La Chine à l’affiche au 23è Festival de Fès des musiques sacrées du monde

La Chine sera l’invitée d’honneur de la 23-ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du Monde qui sera organisée du 12 au 20 mai prochain, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le signe « l’eau et le sacré ».

S’exprimant lors d’un point de presse consacré à la présentation du programme du Festival, le président de la Fondation « Esprit de Fès » et du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, Abderrafie Zouiten a précisé que cet événement artistique sera une occasion pour jeter la lumière sur les grandes expressions millénaires de la République populaire de la Chine.

Il a ajouté qu’une panoplie de mesures a été prise par les organisateurs et les autorités locales et ce, pour donner corps et promouvoir le tourisme au niveau de Fès-Meknès, en vue de renforcer l’attractivité et le rayonnement de cette région à l’échelon local et mondial, à travers la projection de films relatant notamment les potentialités culturelles et touristiques dont regorge les cités idrisside et Ismaïlienne.

Pour les organisateurs, le programme musical de cette édition sera avant tout un hymne à la nature, au monde maritime et océanique, avec entre autres la symphonie flamenca Poeta du grand guitariste Vicente Amigo, la venue d’artistes des îles du Japon, de la Sardaigne ou de la Crète et un hommage aux grands fleuves du monde, artères vitales de notre planète.

Des artistes de notoriété internationale de tous les horizons, partageant la quête du sacré, seront présents, à l’instar de Joan Baez, Patti Smith, Björk, Ben Harper, Paco de Lucia, Ravi Shankar, Majda Erroumi, Sabah Fakhri, Kadhem Saher, Mounir Bachir, Asmaa Lamnawar, Wadi al Safi, Julia Boutros, Sheikh Yasin al Tuhami, William Christie, Barbara Hendricks, Jessie Norman, Jordi Savall et Montserrat Figueras, Tereza Berganza, Jean-Claude Casadesus, Archie Shepp, Randy Weston, Youssou N’Dour ou encore Salif Keita.

Le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde et son Forum, créés respectivement en 1994 et 2001, s’inscrivent dans la tradition savante, artistique et spirituelle de la ville.

Depuis son avènement, ce rendez-vous, qui a connu un succès grandissant, fut désigné en 2001 par l’ONU comme l’un des événements marquants contribuant au dialogue des civilisations.