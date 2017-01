Chili: Six morts et 190.000 hectares ravagés par les feux de forêt

Les feux de forêt au Chili, les plus importants de l’histoire du pays, ont causé la mort de six personnes parmi les pompiers et les secouristes et ravagé 190.000 hectares mercredi, alors que 4.000 pompiers et militaires étaient mobilisés pour les combattre.

Deux policiers et un pompier ont trouvé la mort mercredi, après le décès le 15 janvier de trois membres de la Corporation nationale forestière (Conaf), en charge de la gestion des forêts, ont indiqué le ministère de l’Intérieur et les sapeurs-pompiers.

Les incendies ont ravagé près de 190.000 hectares en une semaine, essentiellement dans le centre du Chili, et des milliers de personnes ont été évacuées.

Le gouvernement a décrété vendredi l’état de catastrophe naturelle dans les régions d’O’Higgins et de Maule, situées au milieu de ce pays d’Amérique du Sud tout en longueur, coincé entre les Andes et le Pacifique.

Près de 4.000 pompiers, militaires et volontaires étaient sur le pont pour combattre ces incendies, favorisés par les fortes températures et les vents violents que connaît actuellement cette partie du pays.

La présidente Michelle Bachelet avait qualifié lundi cette catastrophe de « pire désastre forestier » de l’histoire du pays.