« Changer », une communauté d’acteurs nationaux pour un avenir meilleur

Le changement, c’est maintenant

À ce qu’on sache, Anouar Zyne n’a jamais eu pour idole Karl Marx. Bien au contraire, lui est un “capitaliste” déclaré -on l’a d’ailleurs connu plus d’une décennie durant au parti politique de l’Union constitutionnelle (UC), dont les inclinations économiques libérales sont de notoriété publique. Mais M. Zyne reprendrait sans doute bien à son compte le mot d’ordre du prophète du communisme: transformer le monde au lieu de se contenter de l’interpréter. “L’action a toujours été pour moi un crédo, nous déclare-t-il. Sans l’action, l’humanité en serait encore à un état archaïque. Je crois surtout en la capacité des individus à changer leur environnement. Il faut agir et ne pas céder le pas au fatalisme. Changer est un impératif.”

“Changer”, c’est justement le nom du mouvement qu’il vient de lancer. Une appellation qui suffit à annoncer la couleur de l’initiative, la première du genre au Maroc. Son ambition, nous explique M. Zyne, est de fédérer en communauté les acteurs du changement dans le pays. Plus concrètement, il s’agit de mettre en place une plateforme d’action, qui ne s’embarasse pas des “conditions de possibilité”, pour reprendre un vieux slogan du philosophe Emmanuel Kant. “Quand on veut, on peut”, appuie-t-il, laconiquement.

La première rencontre de “Changer”, une conférence-débat, s’est déroulée le 11 janvier 2017 à l’Ecole supérieure internationale de gestion (ESIG) de la ville de Casablanca. Quelque cent vingt-cinq personnes, nous renseigne M. Zyne, ont fait acte de présence.

Potentiel marocain

Parmi elles, de nombreuses célébrités. On peut notamment faire mention du rappeur Don Bigg et des humoristes Miz Tahri et Talis. Mais il y avait surtout des citoyens lambda. Beaucoup sont venus de (très) loin. Ils ont saisi l’occasion pour partager leurs expériences personnelles avec les autres membres du mouvement. “Franchement, la rencontre a dépassé de loin mes attentes, témoigne M. Zyne, les yeux emplis d’émotion. Je ne m’attendais pas à un tel succès.” M. Zyne avoue avoir été “personnellement” touché par les interventions à l’estrade des membres du mouvement. “Vous ne pouvez que sortir grandi de ces moments de partage”, confie-t-il.

“Changer” ne compte toutefois pas en rester là. Pour mettre en application son programme, M. Zyne propose ce qu’il appelle des “relais”. Il s’agit notamment d’entrer directement en contact avec les élus, aussi bien locaux que nationaux, de faire des pétitions comme y ouvre la voie l’actuelle Constitution ou encore d’ester en justice quand il le faut. En clair, rendre le pouvoir aux citoyens.D’aucuns raillent un rêve fou. Mais M. Zyne y croit dur comme fer. “Il est vrai que l’environnement marocain puisse de prime abord décourager, mais ce n’est à mon avis qu’une conjecture, avance M. Zyne. Du temps où j’officiais encore à l’UC j’ai eu l’occasion de me rendre en mission dans des pays comparables au nôtre, notamment en Amérique latine, et d’y assister à des expériences tout à fait exemplaires en termes de pratique citoyenne. Croyezmoi, le Maroc a largement le potentiel pour être à l’avant-garde en la matière.” Le changement, comme dirait le président français François Hollande, c’est maintenant