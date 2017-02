Championnat d’Espagne: le Barça bat l’Atletico (2-1)

Lionel Messi a permis au FC Barcelone d’aller battre l’Atletico Madrid 2-1 dimanche dans le choc de la 24e journée du Championnat d’Espagne, expédiant les Catalans en tête du classement provisoire devant le Real Madrid, qui jouait en soirée.

Malmenés pendant les 30 premières minutes, les Barcelonais ont repris des couleurs par la suite et Messi a marqué en deux temps (86e) son 20e but de la saison en Liga pour arracher un succès précieux.

Auparavant, Rafinha avait ouvert le score d’une frappe croisée après un cafouillage (64e) et Diego Godin égalisé de la tête sur corner (70e).

Au classement, le Barça compte 54 points, soit deux de plus que le Real Madrid et le Séville FC. Mais le Real compte deux matches de moins que ses deux rivaux et peut repasser devant en cas de succès en soirée sur le terrain de Villarreal (19h45 GMT).