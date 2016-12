Championnat arabe des Nations de Basket-ball : Maroc-Arabie Saoudite samedi au Caire

La sélection marocaine de basket-ball (messieurs) affrontera son homologue Saoudienne, samedi, pour le compte de la première journée de la 22e édition du championnat arabe des Nations, qui débute vendredi au Caire.

Les hommes de Said El Bouzidi affronteront ensuite l’Egypte, dimanche, l’Algérie lundi, le Bahrein mardi et les Emirats Arabes Unis mercredi, a indiqué à la MAP le président de la Fédération royale marocaine de Basketball, Mustapha Aourach à l’issue de la réunion technique des organisateurs qui ont décidé de programmer le tour préliminaire de la compétition en mini-championnat regroupant les six équipes participantes.

La sélection marocaine vise le titre de cette édition, a confié M. Aourach soulignant que la direction technique nationale alignera des éléments qui jouent pour la première fois en sélection nationale afin d’évaluer leur niveau en prévision du prochain championnat d’Afrique des Nations. A l’issue de la phase préliminaire du championnat arabe, les deux premières équipes au classement seront directement qualifiées en demi-finales, alors que les autres équipes se croiseront (3e contre 6e, 4e contre 5e) pour rejoindre le dernier carré.

La dernière édition du championnat arabe des nations, organisée en 2015 à Charm-cheikh en Egypte, a été remportée par la sélection égyptienne, victorieuse de son homologue algérienne (78-56).