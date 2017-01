Chambre des représentants : Election des membres du Bureau et des présidents des commissions permanentes

La Chambre des représentants a élu, mardi soir, lors d’une séance plénière présidée par M. Habib El Malki, président de la Chambre, les membres de son Bureau et les présidents des commissions permanentes.

Le Bureau de la Chambre des représentants est composé ainsi de MM. Lahchen Daoudi du Parti de la Justice et du développement (PJD) en tant que premier vice-président, Rachid El Abdi du parti Authenticité et modernité (PAM), 2e vice-président, Mohamed Joudar du Rassemblement constitutionnel (RNI-UC), 3ème vice-président, Abdelouahed Al Ansari du Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, 4ème vice-président, Mohamed Ouzzine du groupe haraki (MP), 5ème vice-président, Driss Chtaibi du groupe socialiste (USFP), 6ème vice-président, Mmes Nezha El Ouafi du PJD (7ème vice-président) et Hayat Boufrachen du PAM, 8ème vice-président.

Najib Boulif (PJD) et Abderrahim Atmoun (PAM) siègeront comme questeurs, tandis que Azzouha El Arrak (PJD) a été élue première secrétaire, Asmae Ghlalou (RNI-UC) 2ème secrétaire et Bouloune Salek (PI) 3ème secrétaire.

Concernant les commissions permanentes, la présidence de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des marocains résidant à l’étranger a été confiée à Mohamed Yatim (PJD), tandis que la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et de la politique de la ville sera présidée par Zakia Lamrini (PAM).

La Commission de la justice, de législation et des droits de l’homme sera présidée par Adil Al Bitar (PAM) alors que la présidence de la Commission des finances et du développement économique sera assurée par Idriss Azami Al-Idrissi (PJD).

La présidence de la Commission des secteurs sociaux a été confiée à Saida Ait Bouali , du Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme alors que Saïd Chbaâtou (RNI-UC) présidera la Commission des secteurs productifs et Said Tadlaoui (MP) la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement.

La Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication sera, quant à elle, présidée par Mohamed Mellal (USFP) et la Commission de contrôle des finances publiques par Driss Skali Adaoui (PJD).

Au total, 337 voix ont été exprimées, dont 11 votes ont été annulés.

A cette occasion, les noms des présidents des groupes et du seul groupement parlementaires ont été proclamés à savoir Saâd Eddine El Otmani (PJD), Abdellatif Ouahbi (PAM), Rachid Talbi Alami (RNI-UC), Noureddine Mediane (PI), Mohamed Laaraj (MP) et Chakrane Amam (USFP). Aicha Lablak présidera le groupement parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS).