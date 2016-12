Chabat revisite la thèse du « grand maroc »

Les mamelles de la nullité

L’incompétence, le populisme, l’idéologie et le carriérisme sont les piliers de la nullité en politique. L’incompétence est un assemblage de manque de savoir, d’absence d’expérience et de savoir-faire et d’incongruité des attitudes et du savoir-être. Elle est aggravée par l’impuissance face la complexité croissante du monde et la mutation exponentielle des sociétés.

Le populisme, voilement de l’incompétence, est une déferlante de démagogies qui a submergé les discours de nos politiques et transformé ses discoureurs en semeurs de gâchis, incapables de répondre aux attentes de la population. Chez nous, le populisme est une anarchie constitutionnalisée et régressive au service de la religion et des intérêts personnels de ses promoteurs.

L’idéologie comme base de nullité n’est pas l’affrontement entre deux modes de pensées en termes socio-politiques, économiques ou religieux. Ce n’est pas non plus les concepts idéologiques à la Saint Simon, à l’August Comte ou à la Allal El Fassi. C’est devenu un substrat soporifique utilisé pour l’endormissement théologique, le prêt-à-penser prohibant le questionnement et promouvant les idées préconçues issues d’un autre temps. Dans cette quintessence, les discours religieux de paix et d’amour ne sont là que dans des optiques de propagande.

Le carriérisme politique est la maladie qui a pourri nos partis et a retardé l’avènement de notre nouveau gouvernement. Le but de tous ces politiciens carriéristes est le fauteuil ministériel avec ce qui va avec comme recettes pécuniaires et pouvoirs administratifs. Cela est encore plus prononcé quand «l’élu» provient d’un terroir d’instits bornés, d’avocaillons en mal d’affaires ou d’opportunistes assoiffés.

Ainsi, les aléas électoraux nous ont gratifiés d’un maximum de hâbleurs professionnels pour diriger nos partis. L’un des plus tonitruants est l’impayable Hamid Chabat, actuel Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal et producteur d’impairs en série. Cet exalté, incapable de se focaliser sur les problèmes actuels du pays, est allé fouiner dans la thèse du Grand Maroc confectionnée pour les besoins de la cause des années 50 par les irrédentistes Allal el Fassi et Horma Ould Babana. En idéologue aux aspirations expansionnistes de l’époque, Allal el Fassi avait imaginé l’idée d’un grand Maroc allant de Tanger jusqu’au nord du Sénégal en ingurgitant au passage le Sahara algérien et le nord du Mali.

Une reprise de cette vision colonialiste a été soutenue par Hamid Chabat, notre deuxième hâbleur national lors d’un meeting avec les syndicalistes de l’UGTM. Les déclarations de Chabat relatives à cette vision lors de ce meeting ont mis le feu aux poudres dans les relations diplomatiques, déjà mal au point, avec la Mauritanie. Une bourde de plus dans l’histoire des casseroles de ce Secrétaire Général. Qu’a-t-on fait au bon Dieu pour qu’il nous octroie, à la tête de nos partis, des profils aussi nuls en diplomatie, en économie, en sociologie politique, en droit, en relations internationales et en affaires de la cité?

Heureusement que le ministère des Affaires étrangères à réagi rapidement en dénigrant cette vision personnelle et irresponsable de Chabat et en rappelant les relations séculaires avec une Mauritanie bien installée dans ses frontières reconnues. Comme à toute chose malheur est bon, cette bévue va permettre à Benkirane de jeter Chabat aux orties et commencer enfin à travailler sur la formation d’un gouvernement sans fanfaronnades. Après l’intervention royale, la jactance n’est plus de mise.