Cérémonie de la confrérie des Compagnons de Gutenberg

Abderrahmane Youssoufi honoré

C’est un hommage solennel qui a été rendu à l’ancien Premier ministre socialiste, Abderrahmane Youssoufi, par la confrérie des Compagnons de Gutenberg, section Maroc, lors d’une mémorable soirée organisée à Casablanca, vendredi 14 avril 2017. Ex-bâtonnier de l’Ordre des avocats, militant historique du nationalisme marocain et un des fondateurs de l’Union nationale des forces populaires, Abderrahmane Youssoufi a marqué l’histoire politique récente du Maroc. M. Youssoufi a été désigné Grand commandeur Honoris Causa, grade le plus élevé de la confrérie.

La cérémonie a connu par ailleurs l’admission de nouveaux compagnons. Il s’agit, ainsi, de Mohamed Selhami, directeur de Maroc Hebdo; de Fahd Yata, directeur de la Nouvelle Tribune; de Hassan Habibi, professeur universitaire; de Karima Yatribi, professeur de littérature française à l’université Hassan II de Casablanca; et de Larbi Belarbi, ancien directeur général de la SOMACA et de 2M. Les nouveaux venus, qui ont reçu le titre de chevalier, ont prêté serment devant le Grand maître de la confrérie, Philippe Jourdan.

Promotion de la culture

Ils s’engagent ainsi à défendre les nobles valeurs de la confrérie, à savoir l’humanisme, le pluralisme et l’acceptation de l’autre. Présidée depuis sa création en 2007 par Mohamed Berrada, la confrérie marocaine des Compagnons de Gutenberg s’investit pleinement dans la promotion de la culture. En témoigne cette importante conférence-débat organisée, le 22 mars 2017, en partenariat avec la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Une rencontre qui a rassemblé d’illustres personnalités venues débattre du rôle des médias dans l’émergence africaine. Mohamed Berrada promet de continuer sur cette voie en organisant des ateliers de lecture et d’écriture en faveur des jeunes Marocains issus des quartiers défavorisés. La confrérie des Compagnons de Gutenberg a été créée en 1979 en France avant de s’élargir par des jumelages à travers le monde. Par ailleurs, la confrérie a perdu l’un de ses fondateurs et son ancien grand maître, Jean Miot, décédé, mardi 18 avril 2017. Ce dernier a été président de l’agence de presse française (AFP) entre 1993 et 1996, et l’un des hommes influents dans le paysage médiatique français