Le célèbre trompettiste Ibrahim Maalouf soupçonné d’atteinte sexuelle sur une mineure

Ibrahim Maalouf est dans la tourmente. Le célèbre trompettiste franco-libanais, est visé par une enquête de la justice française pour avoir embrassé une collégienne lors d’un stage en 2013, a annoncé ce vendredi 3 mars la procureure en charge du dossier. L’artiste de 37 ans, vainqueur le 24 février dernier du César de la meilleure musique originale pour le film « Dans les forêts de Sibérie », risque une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

Les faits remontent à fin 2013, lorsque l’adolescente de 14 ans a passé une semaine de stage auprès de l’artiste dans son studio d’enregistrement près de Paris. C’est à l’issue de ce stage qu’un baiser est échangé. Le trompettiste aurait également envoyé un SMS à la collégienne dans lequel il lui demandait de prendre une photo d’elle nue, selon le journal Le Parisien.

Une enquête préliminaire a été ouverte après une plainte déposée par les parents de la jeune fille en janvier 2016. Elle a débouché sur le placement en garde à vue d’Ibrahim Maalouf en janvier dernier par la police.

Toutefois, la procureure Laure Beccuau précise que « la qualification d’atteinte sexuelle est différente de l’agression sexuelle car elle implique le consentement de la victime mineure », précisant que dans « un état psychologique compliqué », l’adolescente, « qui était dans une relation d’admiration face à son idole », doit être à nouveau entendue « pour l’interroger sur les déclarations de l’artiste ».

Natif de la capitale du Liban, Beyrouth, Ibrahim Maalouf s’est produit avec succès plusieurs fois au Maroc, notamment au Festival Mawazine en 2012, au Festival Gnaoua et des musiques du monde d’Essaouira en 2014, et au Festival Jazzablanca en 2014 et 2016.