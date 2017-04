Ceci n’est pas un SUV, c’est un Alfa

Présenté lors du salon de Los Angeles 2016, dans sa version la plus agressive Quadrifoglio, un V6 de 510 ch sous le capot signé Ferrari. Alfa romeo attaque enfin le segment SUV au caractère propre à la marque.

Pour son lancement, la firme italienne commercialise 2 choix de motorisations, on retrouve un 2.2 Diesel de 210 ch et un 4 cylindres Essence 2.0 Turbo de 280 ch, celui de notre essai. Toutes 2 dotées d’une transmission intégrale semi-permanente Q4.

Il faudra attendre 2018 pour voir arriver les autres versions, moins puissantes (180 ch Diesel et 200 ch Essence) à deux roues motrices mais aussi le fameux Quadrifoglio.

Alfa Romeo reste fidèle à son style. Les optiques avant-arrière, les boucliers, les galbes de flancs… ont connu un coup de crayon, qui font penser à la berline Giulia. De même pour l’intérieur, on retrouve les mêmes codes, allant du dessin de la planche, jusqu’au volant et au positionnement des boutons.

Le Stelvio est nettement plus spacieux, et propose des sièges en cuir assez confortables, pour une position de conduite plus élevée, naturellement caractéristique des SUVs.