Casablanca : SM le Roi lance le projet de réaménagement du vélodrome d’Anfa

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a procédé, jeudi à Casablanca, au lancement du projet de réaménagement et de valorisation du vélodrome d’Anfa, site historique, construit en 1922 et inscrit au patrimoine national.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 15 millions de dirhams, le projet de réaménagement et de valorisation du parc du vélodrome d’Anfa s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel, matériel, immatériel, et naturel de la ville de Casablanca.

Il porte sur une superficie globale de 2,1 hectares et consistera en la création d’un parc urbain qui intègre des espaces de sport et de loisirs, un petit plan d’eau, des circuits pédestres et de jogging, une aire de jeux pour enfants, un skatepark, des espaces verts et des locaux commerciaux (café, restaurant).

Ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 18 mois, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Jeunesse et du Sport, la Wilaya de la Région Casablanca-Settat, le conseil régional, la Commune de Casablanca et la Société «Casablanca Patrimoine», fait partie intégrante du Plan de développement de Casablanca 2015 – 2020 qui ambitionne de faire de la ville une Cité disposant d’infrastructures modernes et de qualité.