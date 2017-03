Casablanca : SM le Roi inaugure le Marché Solidaire et lance la Campagne de Solidarité 2017

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, mercredi 15 mars 2017 à Casablanca, au lancement de la Campagne nationale de Solidarité 2017 et à l’inauguration du Marché Solidaire.

Placée sous la présidence effective de SM le Roi, cette Campagne, qui en est à sa 19ème édition, est organisée du 15 au 25 mars par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité sous le thème « Soutien des coopératives féminines, pour une production sociale et solidaire durable ».

A cette occasion, le Souverain a inauguré ce mercredi 15 mars 2017, au quartier l’Oasis à Casablanca, le Marché Solidaire, un espace de commercialisation équitable dédié à la vente des produits issus des coopératives féminines marocaines.

Ce Marché, initié et réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 16,5 millions de dirhams, permettra de mettre en relief la richesse et la diversité des produits du terroir et de l’artisanat marocains, en disposant d’une offre en vente directe de plus de 2.200 références proposées au grand public. Ce sont en effet plus de 150 entités provenant de différentes régions du Maroc, majoritairement des coopératives, des groupements d’intérêt économique, des activités génératrices de revenus, mais également des activités économiques soutenues par la Fondation Mohammed VI Pour la Réinsertion des Détenus, qui sont exposées pour ce lancement.

Aménagé en deux niveaux et disposant d’espaces de rayonnage complètement ouverts, le Marché Solidaire propose une expérience de découverte des produits à travers un circuit bien balisé, les produits du terroir étant exposés dans les zones centrales et ceux de l’artisanat au niveau des zones latérales. L’ensemble des produits sont proposés au prix de vente du producteur, la règle du commerce équitable étant un fondamental pour ce lancement.