Casablanca : le Roi pose à la première pierre d’un Centre de formation en hôtellerie

Le Roi Mohammed VI a procédé, mardi au quartier El Hank à Casablanca, à la pose de la première pierre d’un Centre de formation dans les métiers de l’hôtellerie et du tourisme.

Réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 30 millions de dirhams, le Centre de formation dans les métiers de l’hôtellerie et du tourisme abritera un hôtel pédagogique, un pavillon de restauration (cuisine, restaurant et salle de conditionnement), des salles de cours, d’informatique, d’enseignement de langues étrangères, et de réunions, un internat d’une capacité de 96 lits (garçons et filles), et d’autres dépendances administratives.

Pouvant accueillir jusqu’à 1.340 stagiaires par an, le futur Centre, qui sera érigé sur un terrain de 8.806 m2 (5.835 m2 couverts) dans un délai de 24 mois, bénéficiera aux jeunes défavorisés et ceux en situation d’abandon scolaire de la Préfecture d’arrondissements Casablanca-Anfa et des autres quartiers de la Métropole.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion de travail (OFPPT) qui assurera également la gestion et l’encadrement pédagogique, ce Centre est destiné à la formation de ressources humaines compétentes dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, nécessaires à l’essor du secteur touristique dans la région. Il comptera, ainsi, 11 filières diplômantes (gestion hôtelière, agence de voyage, maintenance hôtelière, réception d’hôtel, cuisine, service de restauration, boulanger-pâtissier, employé (e) d’étages, agent de restauration, chocolaterie -confiserie, gastronomie marocaine) de niveau Technicien Spécialisé, Technicien, Qualification et Formation qualifiante.