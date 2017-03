Casablanca : un policier tire une balle de sommation pour dissuader les agresseurs

Les services de la préfecture de police de Casablanca ont arrêté, mercredi matin, quatre individus, dont trois mineurs et un adulte aux antécédents judiciaires, soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de menace, violation du domicile d’autrui, vol et détention d’armes blanches.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects ont dérobé des armes blanches et un objet métallique contondant chez un vendeur de volailles à la médina de Casablanca provoquant, sous l’effet de psychotropes, des scènes d’anarchie en tentant de s’introduire dans le domicile de plusieurs citoyens, dont celui de la famille d’un fonctionnaire de police, qui s’est vu contraint de tirer une balle de sommation pour dissuader les agresseurs, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’usage de l’arme de service ainsi que la rapidité de l’intervention de la police ont permis l’arrestation des mis en cause et la saisie de deux couteaux et d’un objet métallique, faisant épargner ainsi une agression sexuelle aux habitants du quartier, précise la DGSN dans un communiqué.

Les prévenus ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent pour l’interpellation d’autres personnes impliquées dans ces actes criminels, ajoute-t-on.