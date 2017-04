Casablanca Events&Animation expose son nouveau plan d’action pour la métropole

Du nouveau chez la société Casablanca Events&Animation, que dirige Mohamed Jouahri. Lors d’une rencontre avec la presse, mardi 4 avril 2017, à Casablanca, Toda Lotfi, directrice du développement à la société, a exposé les grandes lignes de son plan d’action pour l’année 2017, qui vise à renforcer le rayonnement de la capitale économique.

Afin de concrétiser et accompagner le projet consistant à faire de Casablanca une métropole économique, culturelle et touristique en Afrique et dans le monde, les autorités locales ont confié à Casablanca Events&Animation la réalisation d’une démarche du marketing territorial, qui a conduit à la création de la marque WeCasablanca. Malgré les critiques formulées pendant son lancement, la marque a pu être adoptée par les Casablancais.

La démarche WeCasablanca

«Une telle initiative est née d’une démarche participative, qui a impliqué les acteurs institutionnels, des représentants de grands groupes internationaux, des chefs d’entreprises, des représentants d’associations», explique Toda Lotfi. Pendant l’année 2016, de grands événements ont marqué la vie urbaine de Casablanca.

On cite, notamment, l’organisation de la première édition de Smart City Expo Casablanca, qui a été un vrai succès en réunissant 5.000 visiteurs, 83 intervenants du monde entier, 47 villes et 30 exposants; et la mise en place de Fête de la Musique (17-21 juin) qui a réuni plus de 500 artistes qui se sont produits à travers 11 spectacles ouverts au public gratuitement dans 7 espaces événementiels. L’année 2016 a été aussi marquée par l’organisation de Casa Foot Cup, un tournoi de caravane inter-arrondissements chargé de détecter les meilleurs talents du ballon rond; l’exposition du climat; le Marathon International de Casablanca; et l’exposition Tayeb Saddiki.

Pour l’année 2017, Casablanca Events&Animation promet encore de grandes surprises. C’est ainsi qu’elle sera marquée par le Smart City Expo World Congress, un des plus grands événements dédiés aux villes intelligentes et durables dans le monde. Smart City Expo Casablanca revient cette année pour deux nouvelles journées, les 17 et 18 mai, grâce à un partenariat réussi entre Fira de Barcelona, à l’origine du concept de cette manifestation emblématique, et Casablanca Events&Animation.

2017 sera également marquée par l’organisation du festival du shopping (5-16 juillet), qui constitue une nouvelle étape dans la stratégie d’adhésion et d’implication des commerçants à la démarche WeCasablanca. Ainsi, pendant deux semaines, la manifestation permettra de faire revivre les quartiers de shopping originels de la ville et de renforcer son attractivité auprès de tous les publics. Elle sera également marquée par l’organisation du festival international de Casablanca (6-15 juillet) qui va permettre d’enrichir l’offre culturelle et de loisirs de la ville et de fédérer les publics toutes catégories confondues.