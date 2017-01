CAN-2017 : La sélection marocaine joue ses dernières cartes devant le Togo

Sérieusement handicapée par sa défaite devant la RD Congo, la sélection marocaine de football sera contrainte d’abattre ses dernières cartes devant le Togo, vendredi à Oyem (Nord du Gabon), en deuxième journée du groupe C de la CAN-2017, afin de pouvoir se positionner en course pour le deuxième tour.

Devant des Togolais qui ont le vent en poupe, pour avoir réussi le test devant la Côte d’Ivoire, championne en titre, en la tenant en échec (0-0), le Onze marocain n’a d’autre choix que d’arracher les trois points qui lui permettraient de prétendre à une place aux quarts de finale, avant une 3è et dernière journée qui promet d’être décisive.

Cette rencontre peut être également comme celle de la dernière chance pour glaner des points, devant un adversaire « abordable » sur le papier, avant d’affronter la grosse pointure de ce groupe, la Côte d’Ivoire, qui cherche à confirmer son titre obtenu en 2015 en Guinée équatoriale.

Mais, pour juguler les ardeurs de l’équipe du Togo, les Hommes de Hervé Renard auront à relever le défi de l’efficacité offensive qui fait sérieusement défaut au groupe, avant même le début de la CAN. D’ailleurs, ce fut la cause principale de la défaite devant la RD Congo (0-1), lundi dernier.

En effet, gaspiller une précieuse énergie sans parvenir à concrétiser les occasions créées sera le scénario à ne pas répéter devant le Togo, d’autant plus que le facteur du manque de fraîcheur physique aura son mot à dire, surtout en fin de la rencontre.

Le mental sera également décisif lors de cette rencontre, surtout que les Nationaux doivent être sévèrement atteints par leur défaite dans un match qu’ils ont dominé et par un but providence sur une balle perdue. Mais ils doivent garder en tête que jouer le tout pour le tout ne signifie pas tomber dans la précipitation et encore moins, se découvrir en défense.

Le groupe étant équilibré dans sa globalité, sauf le compartiment offensif, au niveau duquel on s’attend à quelques remaniements -dans la mesure des choix possibles-, les joueurs marocains devront trouver des solutions en puisant au fond de leurs ressources physiques et mentales, en imposant leur personnalité sur le terrain et faisant preuve de créativité et d’esprit d’équipe.

A rappeler que la dernière victoire de la sélection marocaine en CAN, remonte à l’édition 2012 au Gabon, devant le Niger. Depuis, les Nationaux n’ont participé qu’à une édition, celle de 2013 en Afrique du Sud, lors de laquelle ils se sont contentés de trois matches nuls.

Dans l’autre match de ce groupe, la RD Congo, leader avec 3 points, jouera pour sa qualification prématurée devant des Ivoiriens touchés dans leur orgueil et désireux de se ressaisir pour pourvoir mener à terme la défense de leur titre.