CAN-2017: Match nul entre l’Algérie et le Zimbabwe 2 à 2

L’Algérie et le Zimbabwe ont fait match nul deux buts partout, dimanche à Franceville, en match de la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 de football (groupe B), organisée au Gabon du 14 janvier au 05 février.

Les « Verts » peuvent surtout remercier leur star et vedette, Riyad Mahrez, qui a ouvert le score à la 11è minute et égalisé à deux partout à la 82è minute du jeu. Les deux réalisations des « Guerriers » de Zimbabwe ont ont été inscrites par Kudakwashe Mahachi (17è) et Nyasha Mushekwi, sur pénalty à la 29è minute.

Après ce nul, l’Algérie et le Zimbabwe se partagent la première place du groupe B avec 1 point, en attendant l’autre match comptant pour le même groupe, qui opposera dans la soirée, la Tunisie au Sénégal.