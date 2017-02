CAN 2017: L’Egypte première qualifiée pour la finale en battant le Burkina Faso

L’Egypte, septuple championne d’Afrique, s’est qualifiée pour la finale de la CAN 2017 devant le Burkina Faso 4 tirs au but à 3, à l’issue de la prolongation (1-1), mercredi à Libreville.

Après une première mi-temps sans but, l’Egypte ouvre le score à la 65ème minute par Mohamed Salah. Mais sept minutes plus tard, Aristide Bancé égalise pour le Burkina Faso (72ème). Plus rien ne sera marqué jusqu’à la fin du temps réglementaire et dans les prolongations. Très en vue dans le match, c’est Hervé Koffi, le gardien des Etalons et Bertrand Traoré qui ratent leur penalty, permettant à l’Egypte d’aller en finale.

L’Egypte jouera en finale dimanche (19h00 GMT) face au vainqueur de l’autre demi-finale entre le Cameroun et le Ghana, qui s’affrontent jeudi.