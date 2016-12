Calcio : Mehdi Benatia compte rester à la Juventus

L’international marocain et défenseur de la Juventus de Turin, Mehdi Benatia, a affirmé qu’il compte rester à la Juventus et exclut toute hypothèse d’un « départ anticipé ».

« En janvier, je resterai à la Juventus (…) Je veux faire une belle Coupe d’Afrique des Nations. Ensuite, je reviendrai et me tiendrai prêt. Quand on a fait appel à mes services, j’ai toujours donné le maximum », a expliqué Mehdi Benatia à Sky Sports.

Prêté cet été par le Bayern Munich à la Juventus, Mehdi Benatia s’attendait à avoir un bon temps de jeu. L’international marocain devait initialement être une option de plus pour Massimiliano Allegri afin de remplacer l’un de ses trois défenseurs centraux habituels mais finalement Mehdi Benatia a également été devancé par le jeune Rugani dans la hiérarchie. Pourtant, l’ancien de l’Udinese ne pense pas mettre un terme à son prêt.

Titulaire à sept reprises en Serie A, Mehdi Benatia n’a finalement pas plus de temps de jeu qu’au Bayern Munich.

Par ailleurs, la contre-performance de la Vieille Dame face à Milan AC (1-1, 4 à 3 aux tirs au but) en super coupe d’Italie, la semaine dernière, est venue relancer le débat autour d’un départ de Massimiliano Allegri l’été prochain. Selon la presse transalpine, les relations entre le coach italien et ses dirigeants ne seraient pas au beau fixe. Pour le remplacer, les noms de Paulo Sousa, entraîneur de la Fiorentina ou encore de Leonardo Jardim, coach de Monaco, sont évoqués.