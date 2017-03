Bras de fer entre la mairie du grand Casablanca et Abdelilah El Akram

Le Paradise objet de convoitise

Ces jours-ci, auront sans doute remarqué les habitués, le Paradise ouvre plus tôt que de coutume. Dès le coup de 5h du matin, le personnel de ce célèbre club estival, touristique et sportif de la corniche de la ville de Casablanca est déjà à pied d’oeuvre. «C’est nous qui venons de notre propre chef», nous indique un des employés. Mais y a-t-il vraiment une autre alternative? Le 21 mars 2017, le conseil de la commune urbaine, présidé par le «maire» PJD (Parti de la justice et du développement) Abdelaziz El Omari, avait de bon matin envoyé des sbires pour barrer l’accès au club. La raison? Depuis 2013, il souhaite récupérer, au même titre que d’autres propriétés de la ville louées à des particuliers, à l’instar de l’ancien marché de gros et de La Sqala, le Paradise afin, explique-t-il, de s’occuper lui-même de sa gérance. Légaliste, la wilaya de la région de Casablanca-Settat ne peut que suivre. Cependant, c’est quelque 120 familles qui, demain, pourraient se retrouver à la rue. En effet, les employés du club ne sont pas garantis de conserver leur travail. A ce titre, ils sont prêts à en découdre. «Si la ville souhaite récupérer les lieux, très bien; mais qu’au moins cela se fasse dans les normes, fulmine M. Abdelilah El Akram, dont la société, Plein Ciel, loue le Paradise à l’arrondissement d’Anfa depuis 2001. Vous ne pouvez quand même pas venir ainsi fermer le club alors qu’en même temps le tribunal administratif a jugé cinq fois en ma faveur! Ne vivons-nous donc pas dans un Etat de droit?»

Depuis que M. El Akram loue le Paradise, le club est, au fur et à mesure, (re)devenu un des endroits les plus courus du Grand Casablanca. Il faut, en effet, voir les photos des lieux quand, pour la première fois, celui qu’on avait connu pendant sept ans (2007-2014) président de la section de football du Wydad athletic club (WAC) en avait pris les commandes.

Gros investissements

Les bâtisses sont alors, de façon très avancée, délabrées et les équipements des plus vétustes. Le Paradise est, pour ainsi dire, à l’abandon. Aujourd’hui, les familles aiment à y venir passer un bon moment au bord des deux piscines du club, ou carrément, pour les amateurs d’exercice, faire du sport: on peut courir sur son tapis roulant en profitant de la vue sur la plage d’Aïn Diab ou encore utiliser les terrains entièrement rénovés par Plein Ciel pour jouer une partie de football avec les autres adhérents. «Au départ, j’étais tenu par l’arrondissement d’Anfa d’investir seulement 33 millions de dirhams; mais au fil des ans, j’ai dépensé bien plus que cela, expose M. El Akram. Dernièrement, j’ai par exemple acheté du nouveau matériel pour la piscine à hauteur de 1,2 million. J’étais même prêt à construire un hôtel; la somme que j’avais convenue avec l’arrondissement était de 60 millions; mais à la dernière minute, l’autorisation m’avait été interdite. Entre autres raisons citées alors par le ministère de l’Intérieur, le fait que le Paradise se trouve dans une partie située dans un espace balnéaire dense et dans une bande littorale naturelle, en sus du tramway dont la station finale d’Aïn Diab devait à l’origine être construite non loin.»

Une tournure exacerbée

Si le conflit avec le conseil de la commune urbaine est ouvert depuis le temps où il était présidé par l’actuel secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC), Mohammed Sajid, c’est cependant sous M. El Omari qu’il a pris une tournure exacerbée. En juin 2016, le ministre chargé des Relations avec le parlement sortant avait carrément envoyé des éléments d’une société de sécurité privée pour investir le parking du Paradise.

Pour justifier sa décision, le maire du Grand Casablanca avait allégué que l’espace occupé par le club ne constituait pas un même ensemble; foulant par là même les décisions du tribunal administratif. Quelques heures plus tard, il avait dû, cela dit, faire débarrasser le plancher. Dans les salons casablancais, la rumeur court qu’une importante personnalité chercherait à récupérer le Paradise à son profit: il faut dire que grâce aux investissements de Plein Ciel, le club a vu, au fil des ans, sa valeur décupler.

On l’estime actuellement, au bas mot, à plusieurs dizaines de millions. Mais qui au juste voudrait mettre le grappin dessus? M. El Akram lui-même l’ignore. «J’ai effectivement eu vent de ces rumeurs, mais je n’ai, très sincèrement, aucune idée sur leur véracité, nous déclare-t-il. Je suis prêt, comme je vous l’ai dit, dès maintenant à remettre les clés du Paradise; mais j’estime qu’au minimum, on me doit de me rembourser mes investissements. Je n’ai quand même volé personne! Mon argent, je l’ai gagné à la sueur de mon front. De toute façon, je garde une confiance absolue dans la justice de mon pays. Tant que je suis dans mon droit, je n’ai absolument rien à craindre.»

“Franchement ubuesque”

Au titre du contrat de bail signé avec l’arrondissement d’Anfa, Plein Ciel doit en principe s’occuper de la gestion du Paradise jusqu’en 2046. En échange, elle paie chaque année à l’Etat un montant fixé au préalable: 1,35 million de 2001 à 2011, 1,8 million de 2011 à début 2016, 2,25 millions actuellement et, à partir de 2021, une somme qui tous les cinq ans doit augmenter de 5% par rapport à la période précédente. Pour l’anecdote , le conseil de la commune urbaine n’a rien encaissé depuis 2015: il refuse, en effet, tout bonnement de recevoir les chèques de Plein Ciel. Ces arriérés, évalués actuellement à 3,6 millions, sont toutefois déposés auprès du tribunal administratif. «A chaque fois que j’allais payer le montant du loyer, l’administration de l’arrondissement me rétorquait que je ne pouvais pas le faire, explique M. El Akram. J’ai, au bout du compte, fait venir un huissier de justice pour constater cela et prendre note du fait que si je ne payais pas le loyer, c’est parce qu’on me le refusait, non parce que je ne le voulais pas. Le plus drôle dans l’histoire est que l’arrondissement, sans peut-être le savoir, encaisse les taxes que je paie par exemple pour les boissons qui sont consommées au café du club. C’est franchement ubuesque.»

Tandis que le crépuscule déteint dans le ciel, les employés du Paradise inspectent une dernière fois les locaux avant de reprendre le chemin de leurs foyers. Le lendemain encore, ils devront retrouver le soleil dès les aurores, mais peut-être pas forcément leur travail.