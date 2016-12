La bourde de Chabat

La Mauritanie fait l’actualité politique du Maroc. Une connexion aussi directe sur la place publique entre les deux pays, c’est assez rare. Mais elle existe, pratiquement à fleur de peau, ces derniers temps. Il suffisait d’un mot inapproprié, d’une phrase inopportune pour la déclencher. Une déclaration, samedi 24 décembre 2016, de Hamid Chabat a effectivement provoqué un faisceau de réactions à Nouakchott et à Rabat. Lors d’une assemblée de l’UGTM, syndicat affilié au Parti de l’Istiqlal, dont il est le secrétaire général, Hamid Chabat a dit que “la Mauritanie était une terre marocaine”. Tollé diplomatique des deux côtés du Sahara marocain.

On se parle à coups de communiqués qui se télescopent et parfois s’annulent. À Nouakchott, on s’indigne bruyamment face à des propos qui touchent à la souveraineté du pays et à son intégrité territoriale. À Rabat, on se confond en excuses. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC) «rejette vigoureusement les déclarations qui portent atteinte aux relations avec un pays frère».

Suite à l’entretien que S.M. le Roi a eu, mardi 27 décembre 2016, avec le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, où le Souverain a réaffirmé «que le Maroc reconnaît l’intégrité territoriale de la république islamique de Mauritanie, conformément au droit international», Abdelilah Benkirane s’est rendu à Nouakchott pour une présence qui a valeur de symbole d’engagement institutionnel. La tension est tombée, mais les germes qui l’ont provoquée persistent, avec les suites et les conséquences aux niveaux national et régional.

Hamid Chabat a-t-il raté une occasion de se taire; le silence étant aussi un langage politique! Une chose est sûre, M. Chabat a prêté le flanc à tous les détracteurs de notre cause nationale. Les rattrapages du genre “On a mal interprété mes paroles”, c’est un peu court pour un leader politique. Sans vouloir le charger plus qu’il n’en faut, son statut sur l’échiquier politique lui fait obligation de savoir que sa parole est publique et qu’elle est sujette à toutes les utilisations. Surtout sur un terrain où l’équilibre politique est si fragile qu’il peut, à tout instant, devenir ouvertement instable.

Comme prévu, le Polisario a sauté sur l’occasion pour puiser dans son arsenal verbal les vocables dénonciateurs d’un “Maroc expansionniste et colonialiste”, que l’Union africaine ne peut accepter dans ses rangs. Une aubaine qui fait mal, surtout à quelques jours de l’ouverture du sommet de l’UA à Addis Abeba et juste après la récente tournée africaine de S.M. le Roi. Ceci dit, la présidence mauritanienne n’a pas vraiment facilité la démarche marocaine, qui privilégie le respect des États et des territoires nationaux, ainsi que leur intégration dans un ensemble régional où il fait bon vivre, en paix. Le factuel frontalier entre les deux pays participe-t-il de cette volonté qui permettrait l’installation d’un voisinage apaisé et mutuellement fructueux? Pas vraiment.

L’idée qui prévaut dans l’opinion publique marocaine est celle d’une Mauritanie qui s’est départie de sa position officielle dans le conflit factice autour du Sahara marocain. Un exemple se déroule sous nos yeux, celui de l’agitation du Polisario autour de Guerguerat, dans nos provinces sahariennes, et où la Mauritanie dispose d’un poste frontière.

Dans ce foyer belliqueux qui s’incruste, le moindre accrochage peut prendre des dimensions incontrôlables. S’il y avait suffisamment de coordination bilatérale, l’actuelle alerte diplomatique pouvait être ramenée à sa plus simple expression d’élément de langage malencontreux. Sans plus.