Botola D1 : Le Difaa El Jadida tenu en échec par Olympic Safi

Le Difaa El Jadida a été tenu en échec sur sa pelouse (1-1) par Olympic Safi, dimanche en match de clôture de la 18è journée de Botola Maroc Télécom D1 de football.

Les Doukalis ont pourtant inscrit le premier but par Hamid Ahadad à la 2è minute du temps additionnel de la 1ère période, avant d’être giflés dans les dernières secondes de la rencontre (90è+4), en encaissant le but d’égalisation signé Mohamed Amine Sebbar. Au terme de cette journée, le DHJ et le WAC se trouvent coude-à-coude en tête du classement général avec 37 points chacun. L’Olympic de Safi (20 pts), lui, remonte à la 10è place, rejoignant les équipes de l’Olympique Khouribga et Chabab Al-Hoceima.