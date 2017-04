BMW Motorrad va à sa propre vitesse

BMW présente une nouvelle déclinaison de son S1000RR, plus exclusive, plus agressive et surtout plus légère.

Ce modèle ne fera pas plus de 750 heureux propriétaires à travers le monde, et il faut compter 80 000 € pour s’offrir les 171 kg, de matériaux nobles, notamment le cadre monobloc 100% carbone de 7,8 kg seulement, la fourche inversée de type FGR 300 et le combiné ressort/amortisseur de type TTX 36 GP d’Öhlins.

Côté motorisation, c’est un 4 cylindres de 215 chevaux, respectant les normes des moteurs racing dédiés aux championnats Superbike.