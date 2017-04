Blé tendre : Le Maroc augmente les droits de douane à 135%

Le gouvernement marocain a décidé d’augmenter de 30% à 135% les droits de douane appliqués au blé tendre, et ce à partir de la publication de ce texte au Bulletin officiel, jusqu’à fin décembre 2017. Objectif : d’assurer une commercialisation de la production nationale du blé tendre dans de bonnes conditions et de garantir un revenu adéquat aux agriculteurs. Cette décision a été adoptée par le Conseil de Gouvernement, jeudi à Rabat, à travers le projet de loi n°19-17 portant modification du droit d’importation applicable au blé tendre et ses dérivés.

« Ce projet intervient dans un contexte marqué par une chute importante, depuis 2016, des prix du blé tendre sur les marchés internationaux, sous l’effet d’une importante hausse des stocks mondiaux et des prévisions d’une forte production de cette matière, outre le niveau record de la production céréalière nationale en 2017 et le niveau actuel des prix d’importation du blé tendre », a indiqué Mustapha El Khalfi, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, Porte-parole du gouvernement, à l’issue du Conseil de Gouvernement.