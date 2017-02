Benkirane poursuivra les consultations pour la formation du gouvernement

Abdelilah Benkirane a indiqué, samedi à Bouznika, qu’il allait poursuivre les consultations pour la formation d’un gouvernement qui soit à la hauteur des aspirations de SM le roi et des attentes des citoyens.

« Nous allons poursuivre les consultations pour la formation du gouvernement, sur la base des fondements et des principes que nous n’avons eu de cesse d’énoncer, et qui consistent en le respect de la volonté populaire, de la nomination royale, des règles démocratiques et des attentes des citoyens, ainsi que la fidélité à la méthodologie démocratique et l’attachement aux services supérieurs de la Nation », a affirmé M. Benkirane dans le rapport politique présenté devant le conseil national du PJD.

Il a assuré avoir veillé, dès le début, à la formation rapide d’un gouvernement en vue de lui permettre d’exercer ses fonctions, de répondre aux défis sur les plans intérieur et extérieur et de satisfaire les préoccupations du pays dans les domaines politiques et du développement, rendant hommage au respect par SM le Roi des dispositions de la Constitution, notamment son article 47, en chargeant le secrétaire général du PJD de former le gouvernement.

M. Benkirane a rappelé, à cette occasion, les concertations qu’il a tenues avec les différents partis politiques, en priorité ceux formant l’ancienne majorité, pour sonder leur volonté de participer au gouvernement, déplorant que le processus de constitution du gouvernement n’ait pas évolué comme prévu.