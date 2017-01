Benkirane : Les négociations pour la formation du gouvernement ne peuvent se poursuivre avec le RNI et le MP

Les négociations pour la formation du gouvernement ne peuvent se poursuivre avec le président du Rassemblement national des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, et le secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser, a affirmé le chef du gouvernement désigné et secrétaire général du Parti de la Justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane.

Dans un communiqué rendu public dimanche soir, M. Benkirane a indiqué qu’il attendait une réponse de M. Akhannouch à la question qu’il lui avait posée, mercredi dernier, sur sa volonté ou non de participer au gouvernement. Question à laquelle le président du RNI avait promis une suite dans deux jours, ce qu’il n’a pas fait, préférant me répondre via un communiqué rédigé conjointement avec d’autres partis, dont deux que je n’avais pas sollicités, a ajouté le chef du gouvernement désigné.

« J’en déduis qu’il se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de me répondre. De ce fait, les négociations ne peuvent se poursuivre avec lui pour la formation du gouvernement », a précisé M. Benkirane.

Le chef du gouvernement désigné a affirmé aussi que les discussions avec M. Akhannouch sont closes, de même qu’avec M. Mohand Laenser, secrétaire général du MP.