Benguerir : SM Le Roi inaugure la plateforme « Green Energy Park »

« Le Green Energy Park », inauguré par SM le Roi Mohammed VI, jeudi, à Benguerir, est de nature à développer une technologie et un savoir-faire marocain dans le domaine de l’énergie solaire bénéfique à la fois au Royaume et au continent africain, a souligné le directeur général de l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN), Badr Ikken.

« Cette première plateforme en Afrique, modèle unique en son genre, permettra aussi de développer des systèmes liés à l’énergie solaire à même de contribuer à la promotion des compétences du Maroc et du continent africain » dans ce domaine, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse.

M. Ikken a indiqué que la création du « Green Energy Park » vise également à positionner le Maroc en leader en matière de recherche appliquée et de l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables.

« Cette plateforme ambitionne de créer un trait d’union entre les universités (recherche) et l’entreprise (innovation) », a-t-il relevé, ajoutant que « Green Energy Park » permettra aussi d’accompagner la stratégie énergétique nationale.

D’un investissement de plus de 210,2 millions DH, dont 142 millions DH comme contribution de l’IRESEN et 68,2 millions DH comme contribution de l’Office Chérifien des phosphates (OCP), « Le Green Energy Park » permettra la mise en place d’un réseau de plateformes de recherche qui contribuera à mutualiser les ressources et créer des synergies.

Située dans la Ville verte de BenGuerir et érigée sur 8 ha, cette plateforme, développée par l’IRESEN avec le soutien du ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement ainsi que du Groupe OCP, permettra la création de 70 emplois (chercheurs et doctorants) et 155 postes d’emploi à terme.