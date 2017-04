Le baptême du feu de Laftit

Il était là, le fils prodige: c’est dans son Rif natal, plus précisément dans la province d’Al Hoceïma, que Abdelouafi Laftit, fraîchement auréolé de son statut de ministre de l’Intérieur, a effectué sa première visite de terrain depuis sa nomination le 5 avril 2017. Point de régionalisme là: c’est le roi Mohammed VI qui l’a chargé d’aller à la rencontre des instances élues, des services extérieurs et de la société civile locaux pour réitérer sa “sollicitude” à l’endroit de la province et de sa population.

Une réunion s’est, à cet égard, tenue le lundi 10 avril 2017 en présence notamment du président de la région de Tanger- Tétouan-Al Hoceïma, Ilyas El Omari, du président du conseil municipal d’Al Hoceïma, Mohamed Boudra, et du président de l’assemblée provinciale d’Al Hoceïma, Ismail Rais. Le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Mohamed El Yaâkoubi, et le gouverneur par intérim d’Al Hoceïma, Mohamed Faouzi, étaient également là.

Répondre aux revendications

La réunion s’est déroulée au siège de la province dans son chef-lieu de la ville d’Al Hoceïma. “Cette première visite (…) réaffirme l’engagement de l’Etat à entamer la mise en oeuvre de la grande majorité des projets de développement inscrits dans le cadre du programme de développement de la province d’Al Hoceïma”, a, à cette occasion, déclaré M. Laftit.

Les suiveurs de l’actualité rifaine auront compris: c’est aux mouvements de protestation qui, depuis la mort en octobre 2016 d’un poissonnier broyé dans la benne-tasseuse d’un camion de ramassage d’ordures, secouent la région que s’adresse le ministre. M. Laftit les a d’ailleurs clairement apostrophés. “Toutes ces mesures ambitionnent en particulier de répondre aux revendications des habitants”, a-t-il indiqué. Il faut dire que les manifestations ont été à leur comble ces dernières semaines dans le Rif, au point d’avoir provoqué, dit-on, la révocation de Mohamed Hassad et de Charki Draiss de leurs postes respectifs de ministre de l’Intérieur et ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur: vingt-sept éléments des forces de l’ordre furent, en février 2017, blessés lors de heurts dans le village de Boukidan, dans la province d’Al Hoceïma. C’était lors de la commémoration du cinquante-quatrième anniversaire de la disparition du résistant rifain Abdelkrim El Khattabi.

Un message positif

M. Draiss s’était d’ailleurs dès le lendemain rendu à Al Hoceïma pour appeler les pouvoirs publics à se pencher sur l’accompagnement des plans de développement dans la province. Le 26 mars 2017 cependant, le Rif allait de nouveau enregistrer des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, cette fois-ci dans les villes d’Imzouren et de Beni Bouayach. Quatre voitures et un bus des forces publiques furent notamment brûlés Dépêchés sur place le surlendemain, MM. Hassad et Draiss sévissaient: le gouverneur d’Al Hoceïma, Mohammed Zhar, est le jour même rappelé à l’administration centrale. Allaient également suivre dixsept responsables locaux du ministère de l’Intérieur, dont cinq pachas et dix caïds. Leurs remplaçants sont, pour l’anecdote, pour la plupart originaires des provinces rifaines. “Le ministère de l’Intérieur a pris une batterie de mesures visant à insuffler un nouvel élan à la relation entre les autorités locales, les citoyens, les associations de la société civile et les acteurs politiques et syndicaux, en dotant la province d’Al Hoceïma de meilleurs cadres de l’administration territoriale à tous les niveaux”, a, à cet égard, déclaré M. Laftit.

Les mots du ministre suffiront-ils cependant à calmer le Rif? Dans la région, certaines sources affirment que les réactions ont été “positives”.

La “marche des linceuls”

“Que M. Laftit effectue sa première visite en tant que ministre de l’Intérieur à Al Hoceïma est déjà, en soi, un message positif,” nous déclare Mohammed Ahaddad, journaliste au quotidien Al-Massae originaire d’Al Hoceïma et qui se trouvait in situ lors de la réunion au siège de la province. Ce dernier ajoute toutefois que les manifestants sont, d’après lui, “difficiles”: il faut dire que rien n’indique que le mouvement de protestation perdra de son intensité dans les semaines à suivre. Le dimanche 9 avril 2017, soit la veille de la visite de M. Laftit, une “marche des linceuls” a été organisée à Al Hoceïma, qui fait suite à des menaces de mort que la mère du leader des protestataires, Nasser Zefzafi, aurait reçues au téléphone contre son fils: elle aurait indiqué aux parties qui l’auraient appelée qu’elle était elle-même prête à lui payer le linceul.

La libération, mardi 11 avril 2017, du militant rifain Mohamed Jalloul, condamné à cinq ans de prison ferme en 2012 suite à des manifestations dans la province d’Al Hoceïma, a également été l’occasion d’un long cortège depuis la prison locale de la ville de Tiflet, où il avait été transféré en février 2017, à son fief de Beni Bouayach. Une marche pour le soutenir devait être organisée le jeudi 13 avril 2017 dans plusieurs villes et villages du Rif. Dans son intervention à Al Hoceïma, M. Laftit a directement mis en cause “certains éléments et parties [qui] oeuvrent” d’après lui “à exploiter les mouvements de protestation.” “Ces objectifs suspects n’étaient pas seulement planifiés sur le terrain, mais sont encadrés politiquement à travers la promotion de plusieurs slogans à caractère politique extrémiste et d’un discours de la haine à l’encontre des institutions”, a-t-il déclaré.

Accélérer le développement

Les instances élues ont, pour leur part, mis l’accent sur l’impératif d’“approfondir” le dialogue avec la société civile. Pour M. Boudra, il s’agit de l’“unique” solution qui puisse aboutir à des solutions “rapides et concrètes”. Il a, d’après le communiqué du ministère de l’Intérieur publié à l’issue de la réunion d’Al Hoceïma, fait état de l’impératif d’accélérer la réalisation des projets routiers programmés et de renforcer les lignes maritimes reliant la province aux autres villes du Maroc.

Même topo du côté de M. El Omari, qui a appelé à accélérer la mise en oeuvre des projets de développement inscrits dans le Fonds de développement rural. Dans ce cadre, 2 milliards de dirhams (MMDH) sont consacrés à la province d’Al Hoceïma. Quelle sera maintenant la suite? Pour l’instant, l’Etat poursuit la mise en oeuvre du programme de développement spatial de la province d’Al Hoceïma, baptisé Al Hoceïma, Manarat Al-Moutawassit (Al Hoceïma, phare de la mer Méditerranée, en langue arabe). Doté d’un budget de 6,515 MMDH, le programme vise à désenclaver les zones rurales à travers la plantation de 8.700 ha d’arbres fruitiers et la valorisation des produits de terroir, l’aménagement des entrées d’Al Hoceïma, des principaux axes routiers, des places publiques et des espaces verts et la construction d’une marina et l’aménagement de plateformes panoramiques. Il arrive à échéance en 2019.

L’équation gagnante

Dans l’autre grande province rifaine de Nador, la deuxième phase du projet d’aménagement du site de la lagune de Marchica doit incessamment débuter. Elle consistera en la réhabilitation environnementale, le développement économique, social et culturel, le développement territorial et la réalisation de sept nouvelles cités à savoir la cité d’Atalayoun, la cité des deux mers, le village des pêcheurs, la baie des Flamants, Marchica Sport, les vergers de Marchica et la nouvelle ville de Nador. Coût total estimé: 46 MMDH.

Pour l’anecdote, le projet fait désormais des émules dans d’autres pays africains, à savoir Madagascar, où Marchica Med, qui s’occupe de l’aménagement du site de la lagune de Marchica, se charge actuellement de la valorisation et de la sauvegarde du canal des Pangalanes. A Al Hoceïma, M. Laftit a mis en avant l’engagement de l’Etat à consacrer tous les moyens nécessaires, qu’ils soient financiers, logistiques ou humains, pour mettre en oeuvre les projets engagés dans les délais et rattraper les retards enregistrés. Réputé crack en mathématiques -encore lycéen, il fut distingué aux Olympiades internationales de la discipline-, le ministre aura sans doute à coeur de trouver l’équation gagnante pour sortir le Rif de sa grogne