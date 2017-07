Les banques participatives entreront en service dans les prochaines semaines, après le parachèvement de toutes les dispositions légales et techniques et l’agrément par Bank Al Maghreb des établissements offrant ce genre de services, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Bousaïd.

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants, le ministre a précisé qu’il sera procédé prochainement à l’émission de sukuks (obligations) pour doter ces banques des liquidités nécessaires à leur fonctionnement, relevant que l’importance de ce projet nécessite de temporiser « pour lui assurer un lancement réussi ».

Il a noté que les banques participatives joueront un rôle important en matière de diversification des sources de financement, de stimulation de l’épargne et de promotion des investissements.

M. Boussaïd a rappelé que le travail législatif pour concrétiser ce genre de banques a débuté il y a des années, après l’adoption en 2014 de la loi relative aux établissements de crédits et organismes assimilés, y compris les banques participatives, ainsi que l’avis favorable, rendu en novembre 2016, par le Comité des Etablissements de Crédit, composé de Bank al Maghrib et du ministère de l’Economie et des finances, dans lequel il donne l’agrément à cinq banques marocaines pour l’exercice d’activités dans ce domaine, en partenariat avec des banques du Golfe.