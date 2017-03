Azrou : ouverture de la saison de la pêche dans les eaux continentales

La fédération marocaine de pêche de loisir a lancé la saison de la pêche dans les eaux continentales au titre l’année 2017-2018 dimanche 12 mars 2017 à Azrou.

Cette initiative a été lancée conformément aux orientations du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la désertification (HCEFLCD) relatives à la réglementation annuelle de la pêche dans les eaux continentales et fixant les réserves de pêche pendant la saison 2017-2018.

Selon le président de la Fédération Marocaine de Pêche de Loisir, Mohammed Abouabdellah, cette manifestation sportive a connu la participation d’environ 180 pêcheurs de différentes régions du Maroc.

Il a également relevé que cet événement est marquée par l’ouverture des plans d’eau Amghass 1-2 et 3 et le plan d’eau d’Aguemguem relevant de la province d’Ifrane au cœur du Moyen Atlas.