Les autorités locales mobilisent tous les moyens pour désenclaver les zones affectées par le froid

En application des hautes instructions royales pour se mobiliser en vue de faire face à la forte baisse des températures dans certaines régions du Maroc, les autorités locales, en coordination avec les différents services et autorités concernées, ont mobilisé tous les moyens et pris toutes les mesures pour désenclaver les zones affectées et apporter l’aide nécessaire aux citoyens pour affronter les effets des conditions météorologiques difficiles, indique vendredi le ministère de l’Intérieur.

Dans ce cadre, une série de mesures ont été prises pour venir en aide aux catégories souffrant de précarité notamment les sans-abri, souligne le Ministère dans un communiqué, ajoutant que les autorités locales ont lancé, depuis le 22 novembre dernier, des opérations pour assurer hébergement, nourriture et soins aux sans-abri, lesquelles ont bénéficié à plus de 1.200 personnes notamment dans les villes ayant enregistré une forte baisse des températures.

Les services et les autorités concernées demeureront mobilisés pour apporter l’aide nécessaire aux citoyens en assurant les ressources et les moyens nécessaires, affirme la même source.