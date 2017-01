Aucune inquiétude pour le consommateur de volaille

La FISA réagit aux articles parus sur deux quotidiens arabophones incitant à la non consommation de viande de poules pondeuses et reproductrices. Une incitation provenant d’une association sans aucune légitimité, affirme l’organisme compétent.

La FISA, Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc, autorité compétente précise : « Il va sans dire que les viandes de poules pondeuses et reproductrices sont mises à la vente sur les marchés marocains depuis plus de quarante ans, sans que ce type de viandes ne présente aucun danger pour la santé du consommateur et n’a jamais été boycotté ».

« Au contraire, elle est de plus en plus appréciée dans la mesure où elle répond à la demande dune catégorie de consommateurs qui la préfère et y trouve toutes les valeurs gustatives comparables à la viande de poulet dit « beldi », ajoute la même source.