Attention aux ordinateurs fantômes

De vraies toilettes, de l’eau potable et de l’électricité; avant l’internet

On a régulièrement évoqué les fonctionnaires fantômes qui hantent les chemins de traverse de la fonction publique. L’Éducation nationale en a eu la part de lion, également fantôme. Il y aurait même eu bousculade et manifestations de fantômes qui n’auraient pas bénéficié des mêmes avancements que leurs collègues non-fantômes. Il a même été question d’établissements scolaires fantômes. On n’est tout de même pas allé jusqu’à parler de ministère fantôme; quoique d’aucuns.

Aujourd’hui, c’est d’élèves fantômes qu’il est question. Rachid Belmokhtar a ouvert la chasse à ces jeunes têtes brunes qui brillent par leurs absences répétitives ou totales. L’outil de cette traque d’un autre type, plus ou moins virtuel, est évidemment l’informatique chère à M. le ministre, lui-même informaticien aguerri.

Le site “Massar”, déjà en place, a fait des petits. Il a accouché de deux espaces. L’un, à l’attention de parents d’élèves des trois cycles scolaires: primaire, collège et lycée. L’autre est destiné aux élèves du bac. Les parents pourront ainsi connaître les notes et toute la progression scolaire de leur progéniture, ainsi que d’éventuelles tentations d’école buissonnière. En somme, une surveillance à distance et une manière de responsabiliser les parents. Quant aux candidats au bac, ils peuvent dialoguer librement avec l’administration du lycée, en théorie et, jusqu’ici, en théorie seulement.

Tout cela est tellement beau que l’on se croirait entrés de plain pied au 21ème siècle. Ce dispositif est effectivement à la portée des parents d’élèves des établissements privés, haute et moyenne gammes. Quant à l’école publique, la pauvre, encore très majoritaire -malheureusement trop et pas pour longtemps, assure-t-on dans les couloirs de la primature- l’heure de l’informatique n’a pas encore sonné, pas plus pour l’école que pour les parents. Le 21ème siècle, c’est pour les autres.

Les classes uniques que l’on aperçoit au loin; sur les routes des vacances, perdues dans la nature, entre plaines et montagnes, font partie de cette majorité déshéritée. On en est encore à l’âge de la pierre taillée.

Va pour le suivi en ligne, mais aussi et même d’abord, de vraies toilettes, des vitres aux fenêtres et, si possible, un chauffage a minima des salles de classes dans les confins isolés et enneigés.

Et puis, avant tout, de d’électricité et de l’eau potable dans les régions excentrées qui ne sont liées à aucun réseau. Il ne s’agit pas d’aller plus vite que la musique, pour finalement n’obtenir rien du tout; ou de minimiser la portée de ce qui est possible ici et maintenant. Mais juste d’espérer que –pendant qu’on y est– l’on pense à planifier aussi pour ce Maroc qui regroupe une bonne partie des Marocains. Et puisque tout est dans tout, une pensée pour les moyens des parents ne ferait pas de mal au planificateur.

Finalement, si cette informatisation de l’espace scolaire permet de mesurer le fossé abyssal entre ces deux Maroc, alors pourquoi pas? Un dernier conseil pour la route à l’attention de M. Belmokhtar: s’il est prévu un équipement des écoles en matériel informatique, attention aux ordinateurs fantômes. Ils ont coûté 50 milliards à l’État, complètement volatilisés, Dieu seul sait où.