Athlétisme: L’IAAF octroie l’Ordre de mérite à Nezha Bidouane

L’Association internationale des Fédérations d’Athlétisme (IAAF) a décidé d’octroyer l’Ordre de mérite ( IAAF Veteran Pin) à Nezha Bidouane, a indiqué, jeudi, la Fédération royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) dans un communiqué.

Cette décision vient en consécration et en reconnaissance aux louables services que l’ancienne double championne du monde du 400m haies a rendus à l’athlétisme pendant plusieurs années, souligne le communiqué.

Ce prix sera attribué à Mme Bidouane le 01 août prochain, lors de la cérémonie d’ouverture du 51è congrès de l’IAAF, prévue en marge des championnats du monde qui se dérouleront à Londres du 03 au 14 du même mois, précise le communiqué.

Actuellement présidente de la FRMSPT et de l’Association « Femme, Réalisations et Valeurs », Mme Bidouane a eu un parcours époustouflant et son palmarès éloquent pendant plus de 15 ans fait d’elle l’athlète marocaine et arabe la plus titrée dans les différentes compétitions sur les scènes continentale, arabe et internationale, ajoute la même source.

Mme Bidouane a été sacrée championne du monde des 400 m haies à deux reprises à Athènes en 1997 et à Edmonton ( Canada) en 2001, médaillée d’argent aux mondiaux de Séville (Espagne) en 1999 , de bronze aux jeux olympiques de Sydney en 2000, outre le titre de la coupe du monde à Johanneburg (Afrique du Sud) en 1998.