Assassinat d’un étudiant marocain à Dakar : Le président sénégalais reçoit l’ambassadeur du Maroc

Mobilisation au sommet de l’État sénégalais après l’assassinat, le 26 février dernier, de Mazine Chakiri, un étudiant marocain à Dakar. En effet, le Président Macky Sall, a reçu, jeudi soir au palais présidentiel à Dakar, l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Taleb Berrada.

Lors de cette audience qui s’est déroulée en présence du ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre conseiller, adjoint de l’ambassadeur du Maroc à Dakar, Moulay Abdelhadi Kacimi, et deux représentants de l’Association des étudiants marocains au Sénégal et de la Ligue des étudiants marocains au Sénégal, l’accent a été mis sur l’excellence des relations qui existent entre les deux pays.

Le Président sénégalais a exprimé en son nom et au nom du gouvernement sénégalais, ses vives condoléances au Roi Mohammed VI suite au décès de l’étudiant marocain à Dakar, qui a été victime d’une agression à la fin de la semaine dernière, exprimant en même temps son profond regret et sa tristesse pour cet incident dont a été victime un jeune qui était sur le point de terminer ses études de médecine.

Le président sénégalais a fait savoir que les autorités sécuritaires ont interpellé, dans un bref délai, les individus accusés d’agression contre le défunt étudiant et qui ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.

Macky Sall a indiqué, à cette occasion, qu’il a donné ses orientations au gouvernement pour éviter que ce genre d’incident ne se répète, de renforcer la sécurité aux habitants, y compris les étudiants fils de la communauté marocaine établie dans ce pays, notant : « Nous réitérons notre engagement à renforcer la sécurité de la communauté marocaine au Sénégal ».

De son côté, l’ambassadeur du Maroc à Dakar a mis en avant les excellentes relations qui lient le Maroc et le Sénégal, les deux pays, et leurs Chefs d’État, exprimant ses remerciements pour cette audience spéciale qui lui a été réservée aux côtés des représentants des étudiants marocains au Sénégal.