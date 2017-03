Assassinat du député Merdas : arrestation des présumés impliqués

Le mystère de l’assassinat du député Abdellatif Merdas, le 7 mars courant devant son domicile à Casablanca commence à s’élucider.

Les présumés impliqués dans l’assassinat du parlementaire ont été arrêtés, a annoncé vendredi le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire.

D’après un communiqué du BCIJ, les services de sécurité ont identifié et arrêté les présumés impliqués dans cet acte criminel. A également été saisie la voiture qui a servi lors de ce crime. Les perquisitions effectuées dans les domiciles des mis en cause ont permis la saisie d’un fusil de chasse et de cartouches similaires à celles utilisées pour commettre l’homicide. Ces objets ont été remis au laboratoire national de la police scientifique et technique pour les soumettre à l’expertise balistique.

Les prévenus ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête, diligentée sous la supervision du parquet général compétent, précise la même source, ajoutant que les développements et les détails liés à cette affaire criminelle seront dévoilés ultérieurement et ce pour garantir le bon déroulement des investigations judiciaires qui sont toujours en cours.