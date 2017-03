Asmaa Morine Azzouzi : « Les femmes n’osent pas encore créer des sociétés commerciales »

Maroc Hebdo: Ce vendredi 3 mars s’ouvre, à Rabat, le South Economic Women Initiative, un sommet dédié aux femmes d’affaires. Pourquoi un tel forum?

Asmaa Morine Azzouzi: En tant qu’association pour femmes chefs d’entreprises, nous voulons institutionnaliser ce sommet pour enrichir le débat sur la participation de la femme au développement socioéconomique du pays. D’autant que nous avons obtenu le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI. C’est un sommet attendu par toutes les femmes entrepreneurs. Cette année, le sommet, qui en est à sa deuxième édition, se déroule sous le thème «Entreprendre demain, les clés de la réussite». Le choix de ce thème signifie que nous nous projetons déjà dans l’avenir. Autrement dit, avec la participation d’intervenants de haut niveau venus d’Europe, d’Afrique et d’Asie, nous allons tenter de chercher de nouveaux modèles de gestion et d’entreprenariat pour les femmes.

Maroc Hebdo: La femme entrepreneur joue-t-elle un rôle important dans le développement socioéconomique du pays?

Asmaa Morine Azzouzi: Certainement, elle joue un rôle important dans le développement socioéconomique du pays. Mais il n’y pas que l’entreprenariat féminin officiel, c’est à dire, celles qui investissent dans les sociétés commerciales. Ces femmes-là, pour tout vous dire, ne représentent que 10% des créations d’entreprises au niveau national. C’est très faible par rapport à nos ambitions. Le plus dramatique encore, c’est que ce taux n’évolue pas depuis une quinzaine d’années.

Maroc Hebdo: Pourquoi cet entreprenariat féminin est si faible?

Asmaa Morine Azzouzi: Les femmes n’y vont pas encore parce qu’elles sont face à la peur des stéréotypes dans notre société. La femme, chez nous, se sent encore incapable de convaincre sa famille de se lancer dans des sociétés commerciales. Une autre raison à cela: l’absence des structures communales d’accueil (crèches) pour leurs enfants en bas âge. Les femmes y réfléchissent à deux fois avant de les inscrire dans les structures privées en raison de leurs prix exorbitants. Cette difficulté à concilier entre vie professionnelle et vie familiale les dissuade souvent de se lancer dans l’entreprenariat.

Maroc Hebdo: Quelles sont les autres formes de l’entreprenariat féminin chez nous?

Asmaa Morine Azzouzi: Je cite, entre autres, l’auto-entreprenariat et l’entreprenariat rural, matérialisé par les coopératives. Le premier est à 40% de l’économie globale et le second à 50%. De même dans le secteur informel et le micro-crédit, où s’activent un nombre important de femmes. Sur ces trois segments, la femme marocaine est parvenue, symboliquement, à atteindre la parité hommefemme.

Maroc Hebdo: Comment les femmes d’affaires marocaines peuvent contribuer à la dynamique d’investissement en Afrique?

Asmaa Morine Azzouzi: Pour les raisons que je vous ai expliquées, notamment de mobilité et de difficulté à concilier entre vie professionnelle et vie familiale, très peu de femmes d’affaires marocaines sont intéressées par la dynamique d’investissement en Afrique. Peut-être ça viendra, mais il faudra lever les obstacles qui obstruent son chemin