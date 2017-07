Des artistes pour la promotion du tourisme à Al Hoceima

Une pléiade d’artistes marocains et de représentants de médias nationaux sont arrivés mercredi à Al Hoceima, dans le cadre d’une campagne de communication dédiée à cette destination qui sera lancée le 15 juillet.

Une action organisée par l’Office national marocain du tourisme visant la promotion de la destination Al Hoceima pour sauver la saison estivale.

Les artistes ont répondu favorablement à l’appel de l’ONMT et des professionnels à cette initiative et décidé de mobiliser tous les moyens dont les réseaux sociaux et les sites web pour mettre en avant les atouts de cette région.

Le groupe d’artistes et des journalistes prenant part à ce voyage ont eu droit à une visite à bord d’un bateau, au cours de laquelle ils ont pu apprécier la beauté de la baie d’Al Hoceima.

Une vingtaine d’agents de voyages marocains, issus de plusieurs régions du Royaume, ont visité quelques jours plutôt Al Hoceima où ils ont examiné, avec les professionnels locaux, les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir la destination d’Al Hoceima.

Le ministre du Tourisme Mohamed Sajid avait indiqué lors d’un déplacement la semaine dernière à Al Hoceima que des mesures urgentes seront prises pour sauver l’actuelle saison estivale et promouvoir le secteur touristique dans la ville d’Al Hoceima et sa région.